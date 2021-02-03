Башкирия получила 19 тысяч вакцин от коронавируса

Башкирия получила 19 тысяч вакцин от коронавируса

Вчера, 15:00Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На вчерашнем брифинге глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республику поступила партия вакцины «Спутник V» в количестве 18,9 тысячи доз.

По его словам, в настоящее время готова разнарядка, по которой медицинские учреждения начнут получать вакцины. В ближайшее время все желающие, которые были занесены в лист ожидания, будут приглашены на вакцинацию.

Напомним, на вакцинацию можно записаться через портал «Госуслуги, через мобильное приложение «К врачу» или на республиканском сайте «Доктор РБ». Кроме того, запись производится по единому номеру 1301 или 122, а также по телефону Ситуационного антиковидного центра (8-347-218-19-19).

Максим Забелин напомнил, что в первую очередь вакцинацию пройдут те, кто указан в рекомендация Минздрава РФ: медработники, сотрудники образования, общественного транспорта, ЖКХ, Минтруда и соцзащиты Башкирии.

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