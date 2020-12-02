В Башкирии 2,9 тысячи врачей, переболевших Covid-19, получили материальную поддержку

В Башкирии 2,9 тысячи врачей, переболевших Covid-19, получили материальную поддержку

Вчера, 08:32Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Республиканский профсоюз продолжает оказывать помощь врачам, переболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией, а также семьям, которые потеряли медработника из-за нового вируса.

В Башкирии с апреля 299 членов профсоюза получили матпомощь на сумму более 4,4 миллиона рублей для реабилитации и восстановления. В том числе пять семей медицинских сотрудников, которые умерли из-за Covid-19. 26 ноября профсоюз принял решение о выплате супруге погибшего врача Туймазинской ЦРБ. Профсоюз здравоохранения за восемь месяцев пандемии выделили адресную поддержку более 2,9 тысячи членам профсоюза.

Страховые выплаты ФСС к середине ноября получили более 2,4 тысячи медицинских сотрудников. В рамках региональной программы оздоровления работников, инфицированных COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, можно подать заявку на получение сертификата до конца года. Размер санаторного сертификата составляет 49 тысяч рублей и рассчитан на 14 дней. Его можно реализовать в 12 санаториях Башкирии.

С сентября республиканские санаторные сертификаты получили 318 работников отрасли. Мы надеемся, что оформление сертификатов будет пролонгировано и на следующий год, сказал председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

В ноябре профсоюз направил целевое финансирование во все первичные организации. Эти средства профсоюз рекомендовал использовать на материальную помощь сотрудникам, переболевшим коронавирусом и вирусной пневмонией.

Напомним, ранее ФСС выплатил материальную помощь 308 врачам РКБ имени Куватова в Уфе. Ещё 60 сотрудников получили средства для оздоровления от профкома медучреждения.

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