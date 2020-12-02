В Башкирии 2,9 тысячи врачей, переболевших Covid-19, получили материальную поддержку

В Башкирии с апреля 299 членов профсоюза получили матпомощь на сумму более 4,4 миллиона рублей для реабилитации и восстановления. В том числе пять семей медицинских сотрудников, которые умерли из-за Covid-19. 26 ноября профсоюз принял решение о выплате супруге погибшего врача Туймазинской ЦРБ. Профсоюз здравоохранения за восемь месяцев пандемии выделили адресную поддержку более 2,9 тысячи членам профсоюза.