Небывалый наплыв больных: студенты-медики и врачи рассказывают, что происходит

Врачам нужна помощь

Утром, 24 января и без статистики Минздрава стало понятно, с какой огромной скоростью распространяется новый штамм вируса; в поликлиниках было буквально не протолкнуться, а очереди выстраивались прямо на улицах. Ни о какой социальной дистанции говорить не приходится — люди, среди которых были и заболевшие, торопились попасть на прием к врачу, а для этого приходилось часами стоять на морозе и время от времени бегать погреться в ближайший торговый центр. И если на улице обстановка была еще не настолько плачевная, то внутри у некоторых случались обмороки от температуры на глазах у тех, кто терпеливо ждал по несколько часов своего приема. Случались также и скандалы — когда человек находится в состоянии болезни и с температурой, велика вероятность того, что следом сдадут и нервы будут на пределе.