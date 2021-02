На сегодняшнем оперативном совещании в администрации Уфы заместитель руководителя Роспотребнадзора Галина Пермина представила данные о заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки число ковид пациентов увеличилось на 165. Общее число заболевших с начала пандемии составило 24 577. На сегодняшний день проведено 2 314 516 тестов на Covid0-19. В Уфе новым вирусом заболели 7 854 человек, за минувшие сутки — 51. В столице Башкирии вторую неделю наблюдается рост заболевших ОРВИ. По данным Галины Перминой, показатель по внебольничной пневмонии снизился на 9% по сравнению с предыдущими неделями.

