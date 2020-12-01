В Башкирии продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до конца года

Обязательная самоизоляция также действует для ковид-пациентов, жителей с подозрением на коронавирус, контактных с больным Covid-19, заболевших внебольничной пневмонией, пожилых людей, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает с ними.