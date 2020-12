В Башкирии продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до конца года

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности в период распространения коронавируса.

Согласно новой редакции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями будет действовать до конца этого года. Меры также распространяются на граждан, пребывающих в социальных учреждениях. Обязательная самоизоляция также действует для ковид-пациентов, жителей с подозрением на коронавирус, контактных с больным Covid-19, заболевших внебольничной пневмонией, пожилых людей, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает с ними. Министерству образования поручено подготовить список учебных заведений, которые можно перевести на очное обучение. Конечно, по согласованию с Роспотребнадзором и исходя из эпидемиологической обстановки. До 31 декабря в республике усилены проверки соблюдения масочного режима и самоизоляции. Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно оказывать помощь ситуационному антиковидному центру.

