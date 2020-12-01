В Башкирии продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до конца года

В Башкирии продлили обязательную самоизоляцию для пожилых людей до конца года

Вчера, 15:57Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указе о режиме повышенной готовности в период распространения коронавируса.

Согласно новой редакции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и для лиц с хроническими заболеваниями будет действовать до конца этого года. Меры также распространяются на граждан, пребывающих в социальных учреждениях.

Обязательная самоизоляция также действует для ковид-пациентов, жителей с подозрением на коронавирус, контактных с больным Covid-19, заболевших внебольничной пневмонией, пожилых людей, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также тех, кто проживает с ними.

Министерству образования поручено подготовить список учебных заведений, которые можно перевести на очное обучение. Конечно, по согласованию с Роспотребнадзором и исходя из эпидемиологической обстановки.

До 31 декабря в республике усилены проверки соблюдения масочного режима и самоизоляции.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, должно оказывать помощь ситуационному антиковидному центру.

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