Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима

Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима
Жителям Башкирии напомнили о штрафах за нарушение масочного режима
Вчера, 15:57Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Максимально возможный штраф за несоблюдение масочного режима составляет 100 тысяч рублей.

Министерство торговли и услуг Башкирии напомнило жителям региона, что несоблюдение масочного режима может повлечь за собой штраф.

Так, физические лица могут рассчитывать на штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, должностные лица уже от 5 до 15 тысяч рублей, а вот юридическим лицам за несоблюдение масочного режима может светить уже от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что повышенный режим готовности в Башкирии действует уже с 18 марта. Помимо этого, глава региона Радий Хабиров сегодня, 1 октября, ввел новые ограничения в связи с ростом заболевших COVID-19. Ограничения начнут действовать постепенно с 4 октября. Узнать, при посещении каких мест необходимо будет предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом коронавирусе в течение последний 6 месяцев, можно в нашем материале.

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