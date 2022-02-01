Глава района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам

Глава района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам
Глава района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам
Сегодня, 19:37Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1MI
В Белорецком районе местная детская поликлиника не справляется с наплывом заболевших. Глава района Андрей Иванюта сообщил, что медикам необходима волонтерская помощь.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своих социальных сетях рассказал о высокой заболеваемости среди детей. Он отметил, что за только за сутки в районе было выявлено 117 случаев заражения коронавирусом.

Известно, что 1892 школьника болеют гриппом и ОРВИ, по этой причине 25 классов были закрыты на карантин. Еще 83 класса закрылись из-за коронавируса. Как сообщает глава района, ситуация остается напряженной и в детских садах.

Также Иванюта подчеркнул, что местная детская поликлиника не в состоянии справиться с помощью самостоятельно и поэтому необходима волонтерская помощь. На добровольных началась людей просят доставлять анализы в лабораторию, лекарства больным и осуществлять развоз врачей на вызовы.

Ранее в родительских чатах школы поселка Нагаево под Уфой появились сообщения о том, что медикам местной детской поликлиники №5 необходима волонтерская помощь. Из-за большой нагрузки они не справляются с обслуживанием поступающих вызовов. Кроме того, как сообщал глава республики, что 19 ФАПов, которые открылись буквально недавно, сейчас закрыты из-за нехватки персонала. Известно, что в регионе закрылся каждый девятый ФАП.

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