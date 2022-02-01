Глава района Башкирии попросил жителей стать волонтерами и помочь врачам

Ранее в родительских чатах школы поселка Нагаево под Уфой появились сообщения о том, что медикам местной детской поликлиники №5 необходима волонтерская помощь. Из-за большой нагрузки они не справляются с обслуживанием поступающих вызовов. Кроме того, как сообщал глава республики, что 19 ФАПов, которые открылись буквально недавно, сейчас закрыты из-за нехватки персонала. Известно, что в регионе закрылся каждый девятый ФАП.