В многоквартирном доме в Туймазах из-за пожара один человек погиб, 72 эвакуировано

Причины возгорания пока неизвестны

В канун нового года, в МЧС по Башкирии поступило сообщение о возгорании многоквартирного жилого дома в городе Туймазы. Пожар произошёл в квартире на втором этаже здания. Для тушения пожара МЧС по Башкирии было направлено 25 человек и 6 единиц техники. Один человек скончался, один госпитализирован. Всего из здания было эвакуировано 72 человек из которых 8 детей. В пункте временного пребывания размещено 40 человек, 5 из которых дети. Остальные разместились у родственников. В результате пожара были повреждены электросеть, полипропиленовые трубы, предназначенные для холодного и горячего водоснабжения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter