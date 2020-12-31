В многоквартирном доме в Туймазах из-за пожара один человек погиб, 72 эвакуировано

Для тушения пожара МЧС по Башкирии было направлено 25 человек и 6 единиц техники. Один человек скончался, один госпитализирован. Всего из здания было эвакуировано 72 человек из которых 8 детей. В пункте временного пребывания размещено 40 человек, 5 из которых дети. Остальные разместились у родственников.