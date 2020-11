В Башкирии за минувшие сутки еще один человек скончался от коронавируса. Всего с момента начала пандемии умерло 53 человека.

Известно, что от опасного вируса скончалась 69-летняя жительница города Уфы. По данным Минздрава, среди сопутствующих заболевании у неё была обнаружена гипертоническая болезнь третьей стадии, сахарный диабет, ангиопатия и нейропатия. Напомним, два дня назад от Covid-19 умер 42-летний житель Уфы. Помимо нового вируса у мужчины выявили варикозное расширение вен нижних конечностей, сердечно-лёгочную недостаточность и инфаркт миокарда.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter