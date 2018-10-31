В Индонезии был найден похожий на часть разбившегося лайнера объект

Полковник Харис Джоко Нугрохо подчеркнул, что пока нельзя подтвердить факт принадлежности объекта к самолету. Специальный сканер сделает изображение объекта, также его планируют проверить водолазы. Идентификация может занять пять часов.

Так, пишет газета «Известия», пассажирский самолет компании Lion Air, который совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг, разбился утром 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта. Воздушное судно упало в море в районе острова Ява. Отмечается, что на борту находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. В результате крушения все погибли.