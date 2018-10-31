Фото: Global Look Press/Andrew Lotulung
В Индонезии был найден похожий на часть разбившегося лайнера объект
Сегодня, 16:26Происшествия
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В Индонезии военно-морские силы нашли двадцатиметровый объект, предположительно являющийся фрагментом разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8. Предмет расположен под водой на глубине тридцати двух метров к северо-востоку от столицы Индонезии.
Полковник Харис Джоко Нугрохо подчеркнул, что пока нельзя подтвердить факт принадлежности объекта к самолету. Специальный сканер сделает изображение объекта, также его планируют проверить водолазы. Идентификация может занять пять часов.
Так, пишет газета «Известия», пассажирский самолет компании Lion Air, который совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг, разбился утром 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта. Воздушное судно упало в море в районе острова Ява. Отмечается, что на борту находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. В результате крушения все погибли.
Ранее власти Индонезии выяснили, что у самолета обнаружили технические неисправности во время предыдущего полета. Речь идет о ложной индикации скорости.
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