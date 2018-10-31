В Башкирии виновник ДТП оставил своего пассажира умирать в кювете
В Чишминском районе вынесли приговор виновнику аварии, оставившему пострадавшего без помощи.
23-летнего местного жителя признали виновным в нарушении сразу нескольких статей уголовного кодекса России.
В Чишминском районном суде было установлено, что ночью в октябре прошлого года обвиняемый после распития спиртного сел за руль автомобиля «Renault Logan». Вместе со своим 17-летним знакомым он отправился из с. Еремеево домой в с. Верхние Термы.
Мужчина не справился с управлением, при повороте направо опрокинул автомобиль в кювет.
Очевидцам, приехавшим на место сотрудникам ГИБДД, врачам, он рассказал о том, что ехал один.
Только спустя пару часов несовершеннолетнего пассажира виновника ДТП удалось найти в зарослях деревьев вблизи места ДТП. Молодой человек скончался от полученных травм в больнице спустя некоторое время.
Вину свою мужчина не признал. Его приговорили к 4 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением управлять автомобилем на три года.