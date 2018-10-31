В Башкирии строитель упал с крыши школы и погиб
Сегодня, 12:46ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
ЧП произошло в селе Краснохолмский Янаульского района республики.
Об этом сообщают "Вести" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кровельщик занимался ремонтом крыши местной школы. В какой-то момент он сорвался с высоты и от полученных травм скончался на месте.
«По данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей