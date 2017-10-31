В Москве на Киевском вокзале обнаружили гранату
Сегодня, 16:22Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В здании Киевского вокзала в Москве нашли подозрительный предмет, напоминающий гранату.
Как пишет издание Dni.ru, оттуда эвакуировали персонал и посетителей.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, прибыли саперы.
Предполагается, что обнаруженный предмет является настоящей гранатой. Он был найден в зале ожидания.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей