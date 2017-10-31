В Башкирии женщина попала сразу под два автомобиля

Она перебегала дорогу в неустановленном месте.

30 октября в Татышлинском районе на 67 километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда женщина попала сразу под два автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

23-летний местный житель на «Lada Kalina» наехал на 54-летнюю женщину, которую от удара отбросило на встречку, где на нее наехала «Lada Granta». Женщина скончалась на месте от полученных травм. Известно, что она перебегала дорогу в неустановленном месте.