В Башкирии женщина попала сразу под два автомобиля

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Она перебегала дорогу в неустановленном месте.
30 октября в Татышлинском районе на 67 километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда женщина попала сразу под два автомобиля, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
23-летний местный житель на «Lada Kalina» наехал на 54-летнюю женщину, которую от удара отбросило на встречку, где на нее наехала «Lada Granta». Женщина скончалась на месте от полученных травм. Известно, что она перебегала дорогу в неустановленном месте.
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