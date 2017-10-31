В Башкирии водитель лишился прав на 20 лет за вождение в пьяном виде

Мужчина привлекался к административной ответственности 11 раз.

Суд установил, что в июле этого года Муллаяров сел пьяным за руль «ВАЗ-2109» и был задержан сотрудниками ГИБДД. С 20014 по 2007 годы он 11 раз привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде и был лишен прав более чем на 20 лет. На водителя завели уголовное дело.