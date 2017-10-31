Над Москвой в самолет попала молния
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В аэропорту Домодедово в Москве во время взлета лайнера случилось ЧП.
Как пишет издание Dni.ru, в самолет ударила молния.
Несмотря на случившееся, экипаж судна продолжил выполнение задачи. Самолет удачно сел в аэропорту назначения. В процессе послеполетного осмотра нашли только несколько повреждений: сломанную антенну радиостанции и следы выхода разряда электричества на капоте.
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