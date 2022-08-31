В Уфе разыскивают пропавшего накануне 1 сентября четвероклассника

В Башкирии ведутся поиски четвероклассника Динара Антохина из посёлка Юматово. Об этом Mkset сообщила мама Динара.
Так, по словам матери ребёнка, Динар ушел из дома в поселке Юматово днём ранее. Далее, со слов водителей, мальчик сел на автобус № 114 по маршруту Юматово-Уфа и вышел на остановке ЖД Станция в уфимском микрорайоне Дёма.
Предположительно, ребёнок в настоящий момент находится на территории Дёмского района Уфы. Мама Динара просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, звонить по номеру + 7 986 708 16 29.