В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых

В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых
В Башкирии из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых
Вчера, 18:37ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Пожар произошел сегодня в многоквартирном доме в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

В Стерлитамаке из-за пожара в квартире эвакуировали 31 человека и спасли шестерых. Известно, что инцидент произошел сегодня, 31 августа, в 15:22 часа в многоквартирном доме № 73 по улице Худайбердина.

Спасатели по прибытию начали эвакуацию жильцов. Было установлено, что сильное задымление в однокомнатной квартире на третьем этаже дома.

— Проникнув в квартиру, пожарные приняли меры по спасению женщины и мужчины и потушили горение домашнего имущества, на все это потребовалось 14 минут, — сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Так, спасенным жильцам госпитализация не потребовалась, после осмотра медиков они были отпущена на амбулаторное лечение. Подчеркивается, что среди эвакуированных граждан было 10 детей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы