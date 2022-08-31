Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили искалеченного ребёнка

Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили искалеченного ребёнка
Под окнами жилого дома в Башкирии обнаружили искалеченного ребёнка
Вчера, 17:56ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Шестилетнего мальчика экстренно доставили в городскую больницу, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на источник в медицинской сфере

В Стерлитамаке шестилетний мальчик получил ряд серьёзных травм в результате падения с третьего этажа. Информацию об этом Mkset подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что мальчик с закрытыми травмами черепа и грудной клетки, а также с сотрясением мозга был доставлен в больницу № 1. Мальчик в тяжелом состоянии находится в детском отделении детской реанимации.

Отметим, что за текущее лето было зарегистрировано несколько случаев падения детей из окон. Так, только на прошлой неделе сообщалось о нескольких подобных случаях — так в микрорайоне Сипайлово с высоты нескольких десятков метров упала девочка, а двумя днями ранее пятилетний мальчик в Кузнецовском затоне едва не выпал из окна девятого этажа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы