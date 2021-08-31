В Башкирии с крыши упал шестилетний ребенок

В Башкирии с крыши упал шестилетний ребенок
В Башкирии с крыши упал шестилетний ребенок
Вчера, 13:11ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Неизвестно, как мальчик забрался туда.

29 августа в Чекмагушевском районе непонятным образом на крыше сарая оказался шестилетний ребёнок. Вероятно, по неосторожности малыш упал с высоты, сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Мальчик остался жив, но при этом получил множество различных травм.

Напомним, вчера, 30 августа, в Уфе из окна выпала трёхлетняя девочка. За ней полетел её 11-месячный братик, но мимо проходивший мужчина успел подхватить его. Уфимец вызвал экстренные службы. Прибывшие медики увезли девочку в больницу, поскольку она получила травмы, а младенец остался цел.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы