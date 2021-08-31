В Башкирии с крыши упал шестилетний ребенок

29 августа в Чекмагушевском районе непонятным образом на крыше сарая оказался шестилетний ребёнок. Вероятно, по неосторожности малыш упал с высоты, сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Мальчик остался жив, но при этом получил множество различных травм.
Напомним, вчера, 30 августа, в Уфе из окна выпала трёхлетняя девочка. За ней полетел её 11-месячный братик, но мимо проходивший мужчина успел подхватить его. Уфимец вызвал экстренные службы. Прибывшие медики увезли девочку в больницу, поскольку она получила травмы, а младенец остался цел.