Полиция Башкирии разыскивает напавшего на журналистов газеты «Киске Уфа» грабителя

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, грабитель зашёл в кабинет главного редактора, но работники заметили его, после чего он бросился бежать. Журналисты поймали его, и в этот момент нарушитель достал газовый баллончик, распылил его и снова побежал. Мужчину пытались догнать, но безуспешно, он смог скрыться.