Полиция Башкирии разыскивает напавшего на журналистов газеты «Киске Уфа» грабителя

Полиция Башкирии разыскивает напавшего на журналистов газеты «Киске Уфа» грабителя
Полиция Башкирии разыскивает напавшего на журналистов газеты «Киске Уфа» грабителя
Вчера, 17:18ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: МВД по РБ
Полиция разыскивает разбойника.

Сегодня, 31 августа, в Уфе мужчина напал на журналистов. Неизвестный проник в редакцию «Киске Уфа» и пытался ограбить сотрудников издания.

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, грабитель зашёл в кабинет главного редактора, но работники заметили его, после чего он бросился бежать. Журналисты поймали его, и в этот момент нарушитель достал газовый баллончик, распылил его и снова побежал. Мужчину пытались догнать, но безуспешно, он смог скрыться.

Сотрудники редакции успели снять происходящее на камеру телефона, они обратились в полицию с заявлением. Мужчину уже разыскивают.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы