После массовой драки в Подмосковье из России изгнали около 40 мигрантов

Ранее в отношении иностранных граждан уже был составлен ряд административных протоколов, среди которых и нарушение миграционного законодательства, сообщает RT.
Инцидент произошел 5 августа. В этот день в полицейский участок были доставлены 66 человек. По результатам рассмотрения дела, 49 мигрантам выписали штрафы в размере 5 тысяч рублей для каждого. Нарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего выдворения их из России. Первый этап выдворения уже произошел.
Помимо этого в ходе проведенных оперативных действий, стало известно, что в отношении гражданки Чувашии открыто уголовное дело по ст. 322.1 УК. 54-летняя женщина является собственником хостела, где жили иностранцы. Она организовывала их незаконное нахождение в России.