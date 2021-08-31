После массовой драки в Подмосковье из России изгнали около 40 мигрантов

После массовой драки в Подмосковье из России изгнали около 40 мигрантов

После массовой драки в Подмосковье из России изгнали около 40 мигрантов

Сегодня, 01:42
Происшествия
Фото: pxhere.com
В подмосковных Мытищах произошла массовая драка со стрельбой. В результате 37 мигрантов покинули страну в принудительном порядке.

Ранее в отношении иностранных граждан уже был составлен ряд административных протоколов, среди которых и нарушение миграционного законодательства, сообщает RT.

Инцидент произошел 5 августа. В этот день в полицейский участок были доставлены 66 человек. По результатам рассмотрения дела, 49 мигрантам выписали штрафы в размере 5 тысяч рублей для каждого. Нарушителей поместили в центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего выдворения их из России. Первый этап выдворения уже произошел.

Помимо этого в ходе проведенных оперативных действий, стало известно, что в отношении гражданки Чувашии открыто уголовное дело по ст. 322.1 УК. 54-летняя женщина является собственником хостела, где жили иностранцы. Она организовывала их незаконное нахождение в России.

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