Свидетель ДТП на трассе Уфа-Оренбург спас людей из горящей машины
Вчера, 10:16ПроисшествияАндрей КоролевФото: gibdd102.ru
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Авария произошла на 20 километре трассы: столкнулись автомобили «Kia Sportage» и «Nissan Almera».
Как сообщают очевидцы, водитель «Ниссана», таксист, вез пассажиров со стороны Булгаково в сторону Уфы и решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Но в этот момент на перекресток уже выехала «Киа».
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По информации Главного Госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, после столкновения «Ниссан» загорелся от удара и улетел в кювет. Как сообщает паблик «Подслушано Ишимбай» случайный свидетель ДТП Раиль Атимбетов бросился спасать людей из горящего автомобиля.
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Раиль Атимбетов
Фото: Подслушано Ишимбай
По предварительным данным, из «Nissan» пострадали две женщины и одна несовершеннолетняя. С «Kia» доставлен в больницу один человек. Подробности уточняются.
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