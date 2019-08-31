Свидетель ДТП на трассе Уфа-Оренбург спас людей из горящей машины

Как сообщают очевидцы, водитель «Ниссана», таксист, вез пассажиров со стороны Булгаково в сторону Уфы и решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора. Но в этот момент на перекресток уже выехала «Киа».

По информации Главного Госавтоинспектора РБ Динара Гильмутдинова, после столкновения «Ниссан» загорелся от удара и улетел в кювет. Как сообщает паблик «Подслушано Ишимбай» случайный свидетель ДТП Раиль Атимбетов бросился спасать людей из горящего автомобиля.

Раиль Атимбетов Фото: Подслушано Ишимбай