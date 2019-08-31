Мать пропавшего Тимура Хабирова задержана и подозревается в убийстве своего сына
Как установлено следствием, подозреваемая задушила своего годовалого ребенка.
Напомним, 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию. Согласно ее заявлению, утром 29 августа текущего года в своем частном доме в селе Исмаилово она обнаружила исчезновение своего годовалого сына Тимура Хабирова. По данному факту Следственный комитет РФ по РБ возбуждено уголовное дело.
В результате работы сотрудников отдела криминалистики следственного управления мать дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка.
Следствие установило, что ночью 29 августа подозреваемая задушила своего ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В настоящее время подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.