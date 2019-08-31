Мать пропавшего Тимура Хабирова задержана и подозревается в убийстве своего сына

Напомним, 28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию. Согласно ее заявлению, утром 29 августа текущего года в своем частном доме в селе Исмаилово она обнаружила исчезновение своего годовалого сына Тимура Хабирова. По данному факту Следственный комитет РФ по РБ возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что ночью 29 августа подозреваемая задушила своего ребенка, после чего выкопала яму на территории своего придомового участка и закопала его. Тело ребенка было обнаружено в указанном месте на глубине более полуметра, завернутого в домашнее одеяло. В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.