В Петербурге в полицию доставили подравшегося с пешеходом водителя Rolls Royce
Вчера, 21:51ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Rolls Royce, вступившего на тротуаре в драку с пешеходом.
Так, пишет newia.ru, водителем автомобиля, обнаруженного сотрудниками ДПС, является ранее судимый за участие в ДТП 26-летний уроженец Курской области. Согласно имеющимся данным, мужчина приобрел транспортное средство в конце июля текущего года.
Отмечается, что пешеход с побоями и заявлением обратился в сорок четвертый отдел полиции, куда и был доставлен водитель RR.
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