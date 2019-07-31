В Петербурге в полицию доставили подравшегося с пешеходом водителя Rolls Royce

Так, пишет newia.ru , водителем автомобиля, обнаруженного сотрудниками ДПС, является ранее судимый за участие в ДТП 26-летний уроженец Курской области. Согласно имеющимся данным, мужчина приобрел транспортное средство в конце июля текущего года.

Отмечается, что пешеход с побоями и заявлением обратился в сорок четвертый отдел полиции, куда и был доставлен водитель RR.