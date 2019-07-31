Страшно как в Сибири: в Башкирии природный пожар едва не добрался до жилого поселка

Накануне, 30 июля, днем разгорелся природный пожар в Зилаирском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

В тушении участвовали 82 огнеборца и 30 единиц спецтехники.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, по состоянию на 11.00 31 июля площадь природного пожара составляет 76 гектаров. Борьба с огнем продолжается.

На пути стихии оказался населенный пункт Камыш-Узяк, в котором живут два человека. Для спасения поселка по его периметру была сделана опашка. На пути распространения пожара есть река Сакмара и автомобильные дороги.

Сейчас угрозы поселку Камыш-Узяк нет, эвакуация не требуется.

На месте событий дежурит оперативная группа Кумертауского пожарно-спасательного гарнизона.

В соцсетях большинство откликов на данное событие сводится к тому, что людям «страшно, ка в Сибири».