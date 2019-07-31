В Башкирии госпитализировали трехлетнюю девочку после нападения бойцовской собаки

Накануне, 30 июля, в соцсетях появилась тревожная информация о том, что в Стерлитамаке собака бойцовской породы напала на трехлетнего ребенка. Подробности узнали журналисты сайта sterlitamakcity.

ЧП произошло 29 июля на улице Дружбы в Стерлитамаке. Собаку бойцовской породы выгуливал хозяин во дворе без намордника и без поводка, когда животное внезапно бросилось на трехлетнюю девочку и довольно сильно укусило ребенка. Случайно оказавшиеся рядом люди с большим трудом смогли отогнать пса от девочки. Ребенка пришлось госпитализировать с резаными и рваными травмами рук и ног. Вдобавок малышка пережила сильный шок.

Самое возмутительное, по словам местных жителей, что трагедия случилась рядом со школой, то есть дети в этом месте ходят постоянно.

По словам очевидцев, хозяин собаки вместо извинений стал угрожать девушке, которая успела снять происшедшее на телефон.

В городском управлении полиции Стерлитамака сообщили, что по случаю нападения собаки на ребенка ведется проверка.

Не секрет, что подобные случаи происходят с пугающей регулярностью. Не так давно «Известия» провели опрос читателей о том, как можно решить вопрос с содержанием бойцовских собак. 56% из 1835 опрошенных заявили, что таких собак следует запретить, 39% предложили выдавать на из содержание лицензию как на оружие, и только 5% не увидели в нападениях собак на людей ничего страшного.