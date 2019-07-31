Эффект детской неожиданности: в Уфе пятиклассник потребовал 5 млн, угрожая гранатой

Накануне, 30 июля, подросток устроил переполох, позвонив по номеру 112 и сообщив о своем намерении взорвать гранату, если ему не заплатят 5 млн рублей. Подробности этой курьезной истории рассказали в МВД.

Личность звонившего юного вымогателя довольно быстро удалось установить. Им оказался 12-летний школьник.

По итогам разбирательства с семьей шустрого ребенка на его родителей было заведено уголовное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».