Эффект детской неожиданности: в Уфе пятиклассник потребовал 5 млн, угрожая гранатой
Вчера, 12:59ПроисшествияТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Шутка слишком дорого обошлась юному хулигану.
Накануне, 30 июля, подросток устроил переполох, позвонив по номеру 112 и сообщив о своем намерении взорвать гранату, если ему не заплатят 5 млн рублей. Подробности этой курьезной истории рассказали в МВД.
Личность звонившего юного вымогателя довольно быстро удалось установить. Им оказался 12-летний школьник.
По итогам разбирательства с семьей шустрого ребенка на его родителей было заведено уголовное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Сам же мальчик будет поставлен пока на профилактический учет.
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