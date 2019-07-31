Башкирский солдат-срочник погиб в Свердловской области

Совместно с правоохранительными органами они проводят проверку по факту гибели 20-летнего водителя-электрика Ильдара Сиразева, погибшего в военной части Центрального военного округа.

«По предварительным данным смерть военнослужащего – водителя-электрика наступила от поражения электрическом током в результате нарушения требований безопасности при эксплуатации специальной военной техники в ходе плановых занятий на полигоне», — сообщили РБК Уфа в командовании Екатеринбургского гарнизона.