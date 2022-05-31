«Яркий» только снаружи: уфимцы выступили против застройщика «Третий трест»

На заседании, проведенном в формате видеоконференции, директор и ликвидатор компании рассказал, что летом 2021 года согласился оформить на себя ООО «Яркий 2А» (затем стало «Фантазией»). При этом он подписывал пустые бланки, которые ему передало «неизвестной лицо». Тот же неизвестный заплатил ему 10 тысяч рублей. О гражданском иске, поданном к обществу, его номинальный директор не знал, документы для суда в рамках этого дела не подписывал.