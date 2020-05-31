В Башкирии юный мотоциклист разбился, вылетев в кювет
Сегодня, 13:24ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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19-летний мотоциклист погиб в ДТП в Благовещенском районе Башкирии.
Накануне, 30 мая, утром, смертельное ДТП произошло в Благовещенском районе Башкирии.
Как сообщили в управлении ГИБДД МВД по РБ, 19-летний парень, управлявший мотоциклом «Иж Планета-5», выскочил с дороги в кювет и получил при этом смертельные травмы.
Вместе с парнем ехала 33-летняя пассажирка, которая осталась жива, но получила серьезные травмы.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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