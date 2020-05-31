Уфимку бросили ночью на реке, на помощь пришли спасатели и прохожий
Сегодня, 18:11ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Столичные спасатели провели операцию по спасению женщины, оказавшейся ночью на берегу в Уфе.
30-летняя уфимка, похоже, доверилась не тем людям, отправившись поплавать на лодке. В итоге поздней ночью уже в темноте её высадили на берегу в районе ВДНХ, значительно отдаленном от жилья.
Перепуганной женщина, у которой нее было с собой мобильного телефона, ничего не осталось, как звать на помощь. К счастью, ее вопли услышал с другого берега горожанин и вызвал спасателей.
Уже почти в два часа ночи до женщины добрались спасатели и эвакуировали ее в безопасное место.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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