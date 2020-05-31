Уфимку бросили ночью на реке, на помощь пришли спасатели и прохожий

30-летняя уфимка, похоже, доверилась не тем людям, отправившись поплавать на лодке. В итоге поздней ночью уже в темноте её высадили на берегу в районе ВДНХ, значительно отдаленном от жилья.

Перепуганной женщина, у которой нее было с собой мобильного телефона, ничего не осталось, как звать на помощь. К счастью, ее вопли услышал с другого берега горожанин и вызвал спасателей.

Уже почти в два часа ночи до женщины добрались спасатели и эвакуировали ее в безопасное место.