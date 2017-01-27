В центре Уфы напротив Дома Печати обнаружили труп мужчины

Предположительно мужчина скончался от сердечно-сосудистого заболевания.

Вчера, 30 мая, в Уфе около пешеходного перехода напротив Дома Печати на улице 50-летия Октября был обнаружен труп, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

По предварительным данным, 78-летний мужчина собрался переходить дорогу, но внезапно ему стало плохо и он упал вниз лицом без признаков жизни. Смерть предположительно наступила от сердечно-сосудистого заболевания.