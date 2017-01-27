В центре Уфы напротив Дома Печати обнаружили труп мужчины

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Предположительно мужчина скончался от сердечно-сосудистого заболевания.
Вчера, 30 мая, в Уфе около пешеходного перехода напротив Дома Печати на улице 50-летия Октября был обнаружен труп, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
По предварительным данным, 78-летний мужчина собрался переходить дорогу, но внезапно ему стало плохо и он упал вниз лицом без признаков жизни. Смерть предположительно наступила от сердечно-сосудистого заболевания.
Судмедэксперты установят точную причину смерти. Устанавливаются все причины произошедшего.
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