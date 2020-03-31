В Башкирии нашли тело пропавшего несколько месяцев назад мужчины
31 марта, 14:26ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Трагическую весть сообщили волонтеры поиска.
Волонтеры «Поиск детей Иглино» сообщили, что найдено тело пропавшего 20 августа Александра Пеникинштейна.
По данным поисковиков, 65-летний мужчина пропал летом в Иглинском районе. Его искали последние полгода, информация о том, что тело найдено, поступила сегодня.
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Фото: Поиск детей -Иглино
Подробности того, как было обнаружено тело и причина гибели пока что не сообщаются.
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