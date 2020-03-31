В Башкирии мужчина попал в больницу после нападения

В МВД по Башкирии сообщили, что 52-летний мужчина попал в больницу после случившегося с переломами и серьезными телесными повреждениями.

В ведомстве сообщили, что в тот день он набросился с кулаками на свою супругу. В то время в доме находился 9-летний мальчик, испугавшись, он позвонил своему сводному брату от первого брака мамы и попросил помочь.