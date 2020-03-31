В Башкирии мужчина попал в больницу после нападения
31 марта, 12:31ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по РБ
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Житель республики получил за то, что начал избивать свою супругу.
В МВД по Башкирии сообщили, что 52-летний мужчина попал в больницу после случившегося с переломами и серьезными телесными повреждениями.
В ведомстве сообщили, что в тот день он набросился с кулаками на свою супругу. В то время в доме находился 9-летний мальчик, испугавшись, он позвонил своему сводному брату от первого брака мамы и попросил помочь.
Приехавший 24-летний парень ударил несколько раз пострадавшего, желая защитить ее мужа. В следственном комитете возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения здоровья.
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