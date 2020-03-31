В Башкирии 37-летний житель села сбил женщину на обочине

В региональном ГИБДД сообщили, что в Стерлитамакском районе была сбита насмерть 70-летняя женщина.

Предварительно известно, что это произошло накануне, около 20:00, в деревне Талалаевка напротив улицы Ленина, 4. В региональной дорожной полиции сообщили, что 37-летний житель Стерлитамака за рулем автомобиля ВАЗ-2114, совершил наезд на 70-летную местную жительницу, которая стояла на обочине.