В Башкирии 37-летний житель села сбил женщину на обочине
31 марта, 11:15ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Подробности сообщили в ГИБДД по Башкирии.
В региональном ГИБДД сообщили, что в Стерлитамакском районе была сбита насмерть 70-летняя женщина.
Предварительно известно, что это произошло накануне, около 20:00, в деревне Талалаевка напротив улицы Ленина, 4. В региональной дорожной полиции сообщили, что 37-летний житель Стерлитамака за рулем автомобиля ВАЗ-2114, совершил наезд на 70-летную местную жительницу, которая стояла на обочине.
В результате произошедшего женщина скончалась сразу на месте. Обстоятельства все еще выясняются.
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