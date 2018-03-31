В Уфе ненастоящая граната вызвала переполох в железнодорожном вокзале

Чтобы остановить мужчину, в уфимский железнодорожный вокзал пришлось стянуть силы ОМОНа и взрывотехников. После задержания мужчины выяснилось, что оружие не настоящее, а всего лишь муляж – корпус ручной гранаты Ф-1.