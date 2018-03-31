В Уфе ненастоящая граната вызвала переполох в железнодорожном вокзале
Сегодня, 11:46ПроисшествияЗиля Аскерова
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В Уфе пассажир поезда был пойман ручной гранатой, сообщает управление Росгвардии.
Чтобы остановить мужчину, в уфимский железнодорожный вокзал пришлось стянуть силы ОМОНа и взрывотехников. После задержания мужчины выяснилось, что оружие не настоящее, а всего лишь муляж – корпус ручной гранаты Ф-1.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов мужчину задержали, а гранату изъяли.
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