В Башкирии женщина ранила ножом сожителя в грудь

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После этого, как ничего не случилось, оба легли спать.
Инцидент произошел во время ссоры, во время распития спиртных напитков. Конфликт в Бижбулякском районе возник потому что 46-летняя женщина заревновала своего 41-летнего сожителя. Женщина взяла нож и ударила им гражданского мужа. После этого они легли спать.
Только утром мужчина опомнился и понял, что ему необходима медицинская помощь. Врачи о случившемся сообщили в полицию.
На данный момент по отношению ревнивой жительницы Бижбулякского района возбуждено уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью.
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