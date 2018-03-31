В Башкирии женщина ранила ножом сожителя в грудь

Инцидент произошел во время ссоры, во время распития спиртных напитков. Конфликт в Бижбулякском районе возник потому что 46-летняя женщина заревновала своего 41-летнего сожителя. Женщина взяла нож и ударила им гражданского мужа. После этого они легли спать.