В Башкирии столкновение повозки и легковушки привело к смерти извозчика

На трассе Уфа-Иглино-Красная горка, водитель Hyundai Solaris врезался в гужевую повозку, запряженную лошадью. За рулем был 47-летний житель Уфы.

Столкновение привело к смерти 57-летнего местного жителя, который скончался на месте происшествия. Что стало с лошадью – не известно.