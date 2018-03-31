В Башкирии столкновение повозки и легковушки привело к смерти извозчика
Сегодня, 14:04ПроисшествияЗиля АскероваФото: УГИБДД МВД по РБ
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Авария случилась в темное время суток в Нуримановском районе. Об этом сообщает ГИБДД.
На трассе Уфа-Иглино-Красная горка, водитель Hyundai Solaris врезался в гужевую повозку, запряженную лошадью. За рулем был 47-летний житель Уфы.
Столкновение привело к смерти 57-летнего местного жителя, который скончался на месте происшествия. Что стало с лошадью – не известно.
За последние сутки в Башкирии зафиксированы 7 аварий, в которых пострадали 7 человек.
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