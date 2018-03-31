В Башкирии пожары унесли жизни двух человек

Один из них произошел в селе Красноусольский Гайфурийского района. Согласно данным пресс-службы МЧС, загорелся бревенчатый дом в одной из улиц. К полудню пожар с помощью двух единиц техники и пятерых пожарных был полностью потушен. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное использование печи.