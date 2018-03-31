В Башкирии пожары унесли жизни двух человек

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Сегодня утром в двух башкирских районах вспыхнули пожары, в которых погибли люди.
Один из них произошел в селе Красноусольский Гайфурийского района. Согласно данным пресс-службы МЧС, загорелся бревенчатый дом в одной из улиц. К полудню пожар с помощью двух единиц техники и пятерых пожарных был полностью потушен. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное использование печи.
Второй пожар всспыхнул в городе Кумертау. На улице К.Маркса загорелась однокомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Возможная причина возгорания – непотушенная сигарета.
В пожарах погибли два человека - мужчины 1957 и 1960 годов рождения, сообщает источник ИА “Башинформ”.
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