В Башкирии «скорая» после транспортировки ковид-больного попала в ДТП

Cерьезное ДТП с участием машины «скорой помощи» попало в аварию в Кармаскалинском районе Башкирии.

Накануне, 30 января в 23.00, автомобиль «скорой помощи» попал в дорожную аварию около деревни Сальзигутово в Кармаскалинском районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. Photo: ГИБДД По данным ГИБДД, машина «скорой помощи» столкнулась с «десяткой». Машину «скорой» вел 49-летний местный житель, а «десяткой» управлял 21-летний автомобилист. По уточненной информации, оба водителя госпитализированы с травмами после ДТП, фельдшер «скорой» не пострадала. «Скорая» была уже без пациента после того, как совершила рейс в ковид-госпиталь в Зубово.

