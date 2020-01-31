В Стокгольме обокрали галерею произведений искусства

По словам владельца галереи Педера Энстрёма, произошло похищение порядка десяти-двенадцати работ художника. Однако их точное число пока определить сложно. Энстрём добавил, что очень должно стремился к организации этой выставки, поэтому пропажа стала для него большим ударом. Он добавил, что стоимость украденных скульптур оценивается миллионами крон.