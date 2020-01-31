В Стокгольме обокрали галерею произведений искусства
Сегодня, 11:18ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Из стокгольмской галереи Couleur неизвестные похитили около десяти скульптур испанского художника Сальвадора Дали.
Информация об этом появилась 30 января, сообщает газета «Известия».
По словам владельца галереи Педера Энстрёма, произошло похищение порядка десяти-двенадцати работ художника. Однако их точное число пока определить сложно. Энстрём добавил, что очень должно стремился к организации этой выставки, поэтому пропажа стала для него большим ударом. Он добавил, что стоимость украденных скульптур оценивается миллионами крон.
Правоохранительные органы начали расследование преступления. Уже установлено, что к похищению причастны не менее двух лиц. С места преступления они скрылись на автомобиле.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей