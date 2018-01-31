В Уфе осудили виновных в нападении на хозяйку ресторана «Амазонка»

Суд вынес приговор в отношении двух преступников.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 44-летнему уфимцу и 34-летнему жителю Стерлитамака по обвинению в разбое и угоне.

Как следует из материалов дела, в июле 2011 года подсудимые узнали об обналичивании 49-летней владелицей ресторана «Амазонка» Мугимой Ахметовой банковского транша в размере около 5 млн рублей. Деньги предназначались для восстановления сгоревшего кафе.

Чтобы выманить женщину в безлюдное место, злодеи сообщили предпринимательнице, что располагают информацией о готовящемся похищении сына. Когда Мугима Ахметова приехала на встречу, преступники напали на нее, скрутили и на ее собственном автомобиле «BMW X5» отвезли на проселочную дорогу возле села Вотикеево.

Однако похитителей ждало разочарование – миллионов у Мугимы при себе не оказалось. Тогда они отобрали у предпринимательницы ее драгоценности стоимостью более 300 тысяч рублей.

После совершения преступления предпринимательница пропала без вести. Преступники в ее убийстве не признались, а доказательств совершения данного преступления найти пока не удалось.

Нападавшие были задержаны оперативниками лишь спустя 5 лет, в частности, благодаря тщательному анализу детализации телефонных переговоров жертвы. В суде они не признали вину в совершении преступлений.