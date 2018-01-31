В Уфе экс-адвокат, обманувший клиентов на 4 млн, получил условный срок
В Уфе суд вынес приговор адвокату обманным путём получившему у своих клиентов 3,9 млн рублей. Как удалось доказать следователям, в 2010 году адвокат взял у матери одного из своих клиентов, обвиняемого в убийстве, миллион рублей. Якобы эти деньги он собирался передать сотрудникам прокуратуры за снятие с него обвинений, на самом же деле он договорился со вторым обвиняемым, что тот за полмиллиона изменит свои показания и возьмёт вину на себя. Непосредственно перед судом он взял у женщины ещё 500 тысяч, объяснив это необходимостью дать взятку судье. Несмотря на обещания адвоката, суд объективно подошёл к рассмотрению дела и признал обоих фигурантов дела виновными в убийстве.
Как сообщили в следственном комитете, в ходе расследования вскрылся ещё один похожий факт, тогда добычей мошенника стали 300 тысяч рублей, взятые за обжалование и смягчение уже вынесенного приговора, естественно, смягчения не последовало. После последнего случая адвокатская палата инициировала проверку и лишила адвоката статуса.
В 2014 году уже лишённый статуса адвоката юрист, взял с одной из клиенток 2,1 млн рублей за защиту в суде по уголовному делу, вести которое права не имел, вскрылся этот факт лишь в зале суда.
Суд приговорил предприимчивого юриста к шести годам лишения свободы условно, так же он должен будет возместить ущерб и выплатить компенсацию морального вреда в размере 190 тысяч рублей потерпевшим. Прокурор посчитал приговор мягкимЮ и планирует обжаловать решение суда.
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