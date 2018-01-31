В Уфе экс-адвокат, обманувший клиентов на 4 млн, получил условный срок

В Уфе суд вынес приговор адвокату обманным путём получившему у своих клиентов 3,9 млн рублей. Как удалось доказать следователям, в 2010 году адвокат взял у матери одного из своих клиентов, обвиняемого в убийстве, миллион рублей. Якобы эти деньги он собирался передать сотрудникам прокуратуры за снятие с него обвинений, на самом же деле он договорился со вторым обвиняемым, что тот за полмиллиона изменит свои показания и возьмёт вину на себя. Непосредственно перед судом он взял у женщины ещё 500 тысяч, объяснив это необходимостью дать взятку судье. Несмотря на обещания адвоката, суд объективно подошёл к рассмотрению дела и признал обоих фигурантов дела виновными в убийстве.