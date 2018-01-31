В Башкирии заключили под стражу мужчину, дважды оправданного присяжными

На заседании постоянной сессии Верховного суда РБ в Стерлитамаке на днях было вынесено решение о заключении под стражу на два месяца Виля Гареева в рамках рассмотрения уголовного дела, по которому мужчина был ранее дважды оправдан судом присяжных из-за недостатка улик. Об этой истории Медиакорсеть рассказывала недавно.

- Такое решение было принято судом по ходатайству потерпевшей, которая сообщила, что Виль Гареев якобы оказывает давление на свидетелей и существует угроза для ее жизни и здоровья, - сообщила Медиакорсети супруга Гареева. – На вопрос судьи, кто конкретно ей угрожает, женщина не ответила. А в итоге мужа тут же заключили под стражу. Но ведь это совершенно голословное обвинение. Причем это было сделано в отсутствие адвокатов. Мы вообще приехали на заседание с просьбой отложить процесс из-за занятости наших адвокатов в других процессах. Вилю сломали жизнь, он потерял работу, остался без средств к существованию. А теперь решили совсем его со свету сжить?