В Башкирии заключили под стражу мужчину, дважды оправданного присяжными
На заседании постоянной сессии Верховного суда РБ в Стерлитамаке на днях было вынесено решение о заключении под стражу на два месяца Виля Гареева в рамках рассмотрения уголовного дела, по которому мужчина был ранее дважды оправдан судом присяжных из-за недостатка улик. Об этой истории Медиакорсеть рассказывала недавно.
Заключение под стражу Гареева стало полной неожиданностью для его близких.
- Такое решение было принято судом по ходатайству потерпевшей, которая сообщила, что Виль Гареев якобы оказывает давление на свидетелей и существует угроза для ее жизни и здоровья, - сообщила Медиакорсети супруга Гареева. – На вопрос судьи, кто конкретно ей угрожает, женщина не ответила. А в итоге мужа тут же заключили под стражу. Но ведь это совершенно голословное обвинение. Причем это было сделано в отсутствие адвокатов. Мы вообще приехали на заседание с просьбой отложить процесс из-за занятости наших адвокатов в других процессах. Вилю сломали жизнь, он потерял работу, остался без средств к существованию. А теперь решили совсем его со свету сжить?
По словам собеседницы, потерпевшая является вдовой одного из погибших мужчин.
Напомним, уже три года мужчина пытается доказать свою невиновность по делу о жестоком двойном убийстве. Обвинение, по его мнению, построено на весьма неубедительных уликах и домыслах. Поэтому суд присяжных уже дважды оправдывал мужчину. При этом прокуратура вновь опротестовывала решение суда.
Завтра, 1 февраля, должно состояться рассмотрение Верховным судом РБ апелляции по аресту.
Медиакорсеть будет следить за ситуацией.