В Уфе на 9,5 лет посадят мужчину, который устроил смертельную стрельбу на автовокзале

По версии следствия, 9 июня 2019 года, 25-летний мужчина застрелил знакомого из-за долга. Тот обещал помочь подсудимому сдать экзамен в университете за 30 тысяч рублей. Чтобы не возвращать эти деньги, он назначил встречу около Южного автовокзала и сделал несколько выстрелов в автомобиль, где сидел потерпевший. Осколки пуль попали также в его 24-летнюю подругу, находящуюся в салоне автомобиля «Лада Приора». Мужчина скончался на месте, женщина получила вред здоровью средней тяжести.