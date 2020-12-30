В Уфе на 9,5 лет посадят мужчину, который устроил смертельную стрельбу на автовокзале

В Уфе на 9,5 лет посадят мужчину, который устроил смертельную стрельбу на автовокзале

Вчера, 18:57ПроисшествияКарина МамаеваPhoto: Следком РБ
В Уфе вынесли приговор мужчине, который обстрелял автомобиль около Южного автовокзала. Тогда во время стрельбы по его вине погиб человек. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

По версии следствия, 9 июня 2019 года, 25-летний мужчина застрелил знакомого из-за долга. Тот обещал помочь подсудимому сдать экзамен в университете за 30 тысяч рублей. Чтобы не возвращать эти деньги, он назначил встречу около Южного автовокзала и сделал несколько выстрелов в автомобиль, где сидел потерпевший. Осколки пуль попали также в его 24-летнюю подругу, находящуюся в салоне автомобиля «Лада Приора». Мужчина скончался на месте, женщина получила вред здоровью средней тяжести.

Следователи собрали всю необходимую доказательную базу. Подсудимый признал свою вину в совершении преступления. Суд присяжных признал мужчину виновным в преступлении. После этого суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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