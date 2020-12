Бригада скорой помощи привезла в московскую больницу ребенка с травмами, нанесенными его отцом.

По сообщению iz.ru, врачи скорой помощи доставили в одну из больниц Москвы подростка, у которого была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также многочисленные ссадины на разных частях тела. По словам пострадавшего, травмы ему нанес родной отец. Сотрудники правоохранительных органов выясняют ситуацию.

