Жителя Уфы будут судить за дачу взятки сотруднику СИЗО

Жителя Уфы будут судить за дачу взятки сотруднику СИЗО
Жителя Уфы будут судить за дачу взятки сотруднику СИЗО
Сегодня, 17:41ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Мужчина хотел договориться с сотрудником СИЗО, чтобы тот не переводил его осужденную мать в исправительную колонию. Уголовное дело направлено в суд.

В Уфе местный житель предстанет перед судом за взятку сотруднику СИЗО. Известно, что деньги были переданы через посредника, об этом сообщила прокуратура республики.

Мужчина выдвинули обвинение по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере» (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Следствие установило, что в августе прошлого года обвиняемый передал знакомому 250 тысяч рублей, чтобы тот отдал деньги сотруднику ФКУ СИЗО-1 УФСИН. Обвиняемый хотел договорится о том, чтобы его мать отбывала наказание не в исправительной колонии, а в СИЗО. В результате преступление вскрылось сотрудниками полиции.

Мужчина признал свою вину, уголовное дело было направлено в суд.

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