Жительнице Башкирии грозит 15 лет тюрьмы за убийство собственного младенца

Жительнице Башкирии грозит 15 лет тюрьмы за убийство собственного младенца
Жительнице Башкирии грозит 15 лет тюрьмы за убийство собственного младенца
Сегодня, 17:59ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
В прошлом году 23-летняя жительница Башкирии в пьяном угаре швырнула своего ребенка в дверной косяк. Семимесячная девочка скончалась от полученных травм. Теперь прокурор запрашивает для обвиняемой 15 лет колонии общего режима.

В областном суде города Челябинска рассматривают уголовное дело против 23-летней жительницы, которая в пьяном угаре бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк. В результате полученных травм ребенок скончался, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе прений прокурор запросил 15 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, что инцидент произошел в Магнитогорске в декабре прошлого года. Девушка 4 декабря вместе с ребенком была в гостях у подруги, с которой распивала спиртные напитки. Младенец плакал, после чего его мать взяла ребенка на руки и с силой швырнула в дверной косяк. Спустя некоторое время девочка скончалась в Центре охраны материнства и детства от травмы головы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы