Жительница Башкирии выпала из клуба и отсудила за это у владельца 20 тысяч рублей

Жительница Башкирии выпала из клуба и отсудила за это у владельца 20 тысяч рублей
Жительница Башкирии выпала из клуба и отсудила за это у владельца 20 тысяч рублей
Сегодня, 13:31ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Девушка возвращалась домой с костюмированной вечеринки и кубарем скатилась со ступенек, получив гематомы и ссадины. Ей удалось отсудить компенсацию за моральный вред.

В ночном клубе города Стерлитамаке тусовщица упала со ступенек вниз и получила ушибы, гематомы и ссадины. В этот момент она возвращалась домой с костюмированной вечеринки. После этого девушка решила подать иск на хозяина заведения, требуя моральной компенсации.

Районный суд встал на сторону жительницы и назначил компенсацию, но директор заведения иск обжаловал, объяснив, что он всего лишь арендатор помещения. Решение отменили, но девушка его обжаловала. Теперь виновным признали владельца торгового центра, где был расположен клуб. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

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